Ilaria Salis | Ungheria | “Per lei misure adeguate a gravi reati commessi”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il portavoce di Orban: "Modo con cui è stata portata in tribunale non è disumano. Dai media italiani bugie, carceri dignitose". E parla di "attacco orchestrato per danneggiare relazioni con l'Italia"è accusata di '''' ed è per questo che ''leadottate nei suoi confronti sono''. Lo ha scritto in