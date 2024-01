Ilaria Salis | Ungheria | “Per lei misure adeguate a gravi reati commessi”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) –è accusata di '''' ed è per questo che ''leadottate nei suoi confronti sono''. Lo ha scritto in un tweet il portavoce del premier ungherese Viktor Orban, Zoltan Kovacs, aggiungendo che riguardo a''iin questione sono, sia insia a livello internazionale.

«Mi trovo tutto il tempo in una cella minuscola e senz’ aria , tra gli scarafaggi, il vitto scarso, senza possibilità di comunicare, trattata come ... (open.online)

Il portavoce di Orban: "Modo con cui è stata portata in tribunale non è disumano. Dai media italiani bugie, carceri dignitose". E parla di "attacco ... (sbircialanotizia)

Ilaria Salis il 2 ottobre scorso ha scritto un memoriale consegnato al consolato italiano per il suo avvocato, quando non aveva ancora la possibilità di parlare con lui nonostante gli ...Altro che Santa Maria Goretti. Il destino di Ilaria Salis coinvolge il dibattito politico. E se ne parla anche durante la puntata di Prima di domani ...«Mi trovo tutto il tempo in una cella minuscola e senz’aria, tra gli scarafaggi, il vitto scarso, senza possibilità di comunicare, trattata come una bestia al guinzaglio». Sono queste le condizioni in ...