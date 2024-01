Ilaria Salis | Schlein | “Salvini dice che non può fare la maestra? E allora lui che è accusato di sequestro di persona come può fare il ministro?”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Se“non puòla, viene da chiederglipossa, chi èdidiil“. La leader del Pd Ellycontro Matteodopo le parole pronunciate dal vicepremier oggi sul caso. “La Lega –– anziché battersi per non vedere calpestata la dignità di una cittadina italiana si mette a rovistare nel suo passato, ancora prima che sia pronunciata sentenza ha già deciso la colpevolezza, e mette altre catene ai polsi e alle caviglie dirichiamando accuse su cui è già stata assolta. In questa nostalgia di ...

È il memoriale di Ilaria Salis dalla sua prigione, un carcere di Budapest ex Gestapo. Lo scrive il 2 ottobre quando si trova agli arresti da quasi otto mesi, è per un ex politico italo-ungherese della ...Ma l'obiettivo è quello di ottenere i domiciliari in Italia prima del processo, anche se il ministro Tajani poco fa ha ammesso che l'estradizione dall'Ungheria non è possibile perché Salis non ha ...L'avvocato ungherese di Ilaria Salis ha denunciato le condizioni in cui la 39enne milanese è costretta a vivere in carcere a Budapest. "In Ungheria siamo ...