Ilaria Salis | nuovo attacco della Lega | “A processo per l’assalto a un nostro gazebo nel 2017” Il Legale | “Falso | è stata assolta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo i commenti critici contro l’attivista antifascista (“È doveroso ricordare che partire dall’Italia per mettersi nei guai in Ungheria ha delle conseguenze) e le frasi a difesa di Budapest del vicesegretarioAndrea Crippa nonostante le immagini dell’italiana incatenata in tribunale (“Ogni Paese punisce come vuole“), latorna all’di. E questa volta lo fa citando presunti procedimenti giudiziari in corso in Italia che la vedono protagonista: “Il fatto che sia aanche in Italia per altri episodi di violenza e altre aggressioni sicuramente è spiacevole“, afferma il ministro Matteo Salvini a margine di un convegno nella sede del Parlamento Europeo. Il riferimento del leaderviene ...