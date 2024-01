Ilaria Salis | non illudiamoci | il caso non incrinerà il rapporto tra Meloni e Orban

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) di Daniela Patti*è detenuta a Budapest in condizioni disumane con l’accusa di aver preso parte all’aggressione di due neonazisti durante una manifestazione dello scorso 11 febbraio. Le ferite riportate dai due manifestanti, che non hanno sporto denuncia, sono state giudicate guaribili in 6 giorni. La procura ungherese chiede 11 anni di carcere. La durezza della pena e ancor di più le sue catene in aula ci sconvolgono, eppure questa storia racconta qualcosa che non appartiene solo all’Ungheria di, da lui stesso definita una democrazia illiberale. I principi democratici, l’antifascismo e la militanza contro l’estrema destra sono valori sempre più contrastati anche in Italia. Per questo la drammatica vicenda dideve essere per noi un monito. Siamo sicuri che la situazione ...