Ilaria Salis | Meloni sente Orbán I legali valutano ricorso a Cedu

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per riportarein Italia si sta valutando “la possibilità di fareimmediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria". Lo spiega all’ANSA Eugenio Losco, uno deiitaliani che assiste la 39enne milanese da quasi un anno detenuta a Budapest, accusata di aver aggredito due estremisti di destra. Le immagini che l’hanno immortalata in tribunale a Budapest, con le manette ai polsi e i piedi legati da ceppi di cuoio con lucchetti, hanno portato il governo a rompere un silenzio lungo mesi e mesi. Dato il loro imminente incontro al Consiglio straordinario a Bruxelles del 1° febbraio, la premier Giorgiaha sentito sul caso il suo omologo Viktor ...

Caso Ilaria Salis : Meloni interviene e chiama Orban . Incertezze dopo un pomeriggio trascorso in aula per la maestra italiana attivista in ...

Lo scopo è di riportare in Italia la 39enne – che dallo scorso febbraio è rinchiusa in carcere a Budapest - e affrontare il processo nel suo Paese per i reati che le vengono contestati ...Roma, 31 gen – La scorsa notte, a pochi passi dall'ambasciata di Ungheria a Roma, è apparsa la nuova opera della street artist Laika dedicata a Ilaria Salis. Il poster, affisso all'incrocio tra via de ...Hanno scelto di non farsi riprendere dalle telecamere e chiesto che non vengano diffusi i loro nomi, quel che è certo però è che la donna è riuscita a tornare a Berlino, sotto sorveglianza come preved ...