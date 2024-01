Ilaria Salis | l’Ungheria vuole processare l’altro antagonista Gabriele Marchesi | “Estradatelo | da noi si rispettano i diritti umani”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Milano – Non c’è solo, detenuta in Ungheria da quasi un anno con l’accusa di aver aggredito a Budapest due neonazisti: a rendere difficili i rapporti tra l’Italia e il Paese magiaro c’è anche il caso di. Il 23 enne milanese è coimputato dellanel procedimento sugli scontri nella capitale ungherese del febbraio 2023 in occasione del Giorno dell’onore (in cui i gruppi di estrema destra celebrano la “resistenza” dei nazisti tedeschi e ungheresi all’Armata Rossa). Per quei fattiè attualmente sottoposto agli arresti domiciliari a Milano in quanto destinatario di un mandato di arresto europeo. Spazio personale La giustizia ungherese chiede però chevenga consegnato alle autorità di Budapest. Richiesta alla quale la ...