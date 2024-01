Ilaria Salis | l' Ungheria respinge le accuse di detenzione in condizioni disumane | Misure adeguate ai reati commesse

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "I media di sinistra e i gruppi per i diritti umani hanno lanciato un attacco orchestrato contro l'" volto a "distruggere le buone relazioni politiche" tra Budapest e Roma". È questo il duro commento del governo ungherese sul caso di, la maestra 39enne, da quasi un anno in...

Non solo Ilaria Salis ma anche due cittadini tedeschi, provenienti dall'area politica dell'autonomia, sono stati giudicati dal tribunale di Budapest lunedì scorso. Si tratta del trentenne berlinese ...«Sono trattata come una bestia al guinzaglio», «da tre mesi sono tormentata dalle punture delle cimimici nel letto», «l’aria è poca, solo quella che filtra dallo spincino». Sono questi alcuni dei pass ...«I reati in questione sono gravi, sia in Ungheria che a livello internazionale. Le misure adottate nel procedimento sono previste dalla legge e adeguate alla gravità dell'accusa ...