Ilaria Salis | Lucaselli Fdi a La7 | “Salvini? La sua è un’opinione personale” Ma dopo meno di un minuto nega Scontro con Gubitosa M5s

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Momenti di palpabile imbarazzo per la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja, quando nella trasmissione Tagadà (La7) la conduttrice Tiziana Panella le chiede di commentare le parole odierne di Matteosul caso diin una intervista rilasciata a Repubblica (“È assurdo che questain Italia faccia la maestra. Vi pare normale che una maestra elementare vada in giro per l’Europa e in Italia a picchiare e sputare alla gente? Quella donna se è colpevole deve pagare e deve essere processata in Ungheria“). Le frasi del vicepresidente del Consiglio sono state successivamente commentate da Roberto, padre di: “Va bene tutto ma non si possono fare dichiarazioni di questo tipo. L’uscita dimi è parsa fuori ...

La donna, detenuta in Ungheria, ha sempre militato nel mondo dell'antifascismo. Si dichiara innocente davanti ai giudici ungheresi. In Italia, come ... (huffingtonpost)

Razzisti che ascoltano hip hop, qualcosa non torna. Ha davvero ragione Salmo da Olbia. Musica nera, il rap, come il jazz. Allora immaginate quanto possa suonare paradossale la frase “nazisti che ascol ...Non solo Ilaria Salis: per l’aggressione ai manifestanti neonazisti è ricercato anche Gabriele Marchesi, per il quale l’Ungheria chiede l’estradizione ...Dalle manette con cui l'abbiamo vista in aula il caso della giovane anarchica detenuta in Ungheria è deflagrato a mera lotta politico-ideologica, tra torti e ragioni ...