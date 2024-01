Ilaria Salis | la Lega | “A processo per un’aggressione anti-Salvini”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il caso di, la docente tenuta in catene alin Ungheria, è ormai tema di dibattito politico. L’attenzione si è spostata dalla logica richiesta di un adeguato trattamento di un detenuto in un Paese occidentale alla più classica delle polemiche partitiche. Da un lato la sinistra sinistra accusa il governo e Giorgia Meloni di non aver fatto nulla, di andare a braccetto con Viktor Orban e i suoi metodi non esattamente democratici. E dall’altro ladecide di non partecipare aldi sficazione della giovane, già in corso su diversi media. Le catene aLe immagini di, ammanettata, tenuta ad una catena e con le “ganasce” ai piedi, sono inaccettabili. Quale che sia il reato di cui è ...

Per riportare Ilaria Salis in Italia si sta valutando “la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione ... (tg24.sky)

Il vice premier sul caso della 39enne detenuta in Ungheria: “Chi invoca l'indipendenza della magistratura in Italia immagino abbia lo stesso rispetto per le magistrature di altri paesi europei" ...L’avvocato Eugenio Losco assiste la 39enne – in carcare a Budapest – da quasi un anno: “Cerchiamo di capire in cosa consiste l'impegno del governo per arrivare all'obiettivo degli arresti domiciliari” ...Lo scopo è di riportare in Italia la 39enne – che dallo scorso febbraio è rinchiusa in carcere a Budapest - e affrontare il processo nel suo Paese per i reati che le vengono contestati ...