Ilaria Salis in catene? Ungheria vergognosa dal 2009 Ma su sovraffollamento e porte girevoli pecca l' Italia

Ilaria Salis non potrà scontare gli arresti domiciliari in Italia in sostituzione del carcere. Lo ha chiarito il vicepremier e ministro degli ... (today)

Da giorni gli articoli che trattano della vicenda di Ilaria Salis , italiana in carcere in Ungheria accusata di aver preso parte a due aggressioni ... (open.online)

Il padre di Ilaria Salis : «Da Salvini parole fuori luogo». Il caso sarà discusso al Parlamento europeo

Il caso di Ilaria Salis, la 39enne ex insegnante italiana portata in catene a mani e piedi in un’aula di tribunale in Ungheria, approda al ... (open.online)