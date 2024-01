Ilaria Salis | Il padre | «Positiva la telefonata tra Meloni e Orban Sono determinato a riportare Ilaria in Italia»

Per riportare Ilaria Salis in Italia si sta valutando “la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione ... (tg24.sky)

Il vice premier sul caso della 39enne detenuta in Ungheria: “Chi invoca l'indipendenza della magistratura in Italia immagino abbia lo stesso rispetto per le magistrature di altri paesi europei" ...L’avvocato Eugenio Losco assiste la 39enne – in carcare a Budapest – da quasi un anno: “Cerchiamo di capire in cosa consiste l'impegno del governo per arrivare all'obiettivo degli arresti domiciliari” ...“Le immagini di Ilaria Salis incatenata in Ungheria sono scioccanti: il suo caso offre la possibilità di riflettere sull’atteggiamento di un Paese membro ...