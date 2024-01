Ilaria Salis | il legale | “Valutiamo ricorso a Corte europea dei diritti dell’uomo”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) (Adnkronos) – ''Oggi ho incontrato, l'ho trovata meglio di lunedì, era più rilassata, non aveva il carico di emozioni che gli dava dopo 12 mesi rivedere i suoi amici, genitori e avvocati tutti in aula per lei: è stato emotivamente molto impegnativo, oggi invece era più rilassata e stava meglio. Siamo moderatamente ottimisti". Lo

La donna, detenuta in Ungheria, ha sempre militato nel mondo dell'antifascismo. Si dichiara innocente davanti ai giudici ungheresi. In Italia, come ... (huffingtonpost)

«È fondamentale chiedere condizioni di detenzione civili, umane e rispettose, e un giusto processo» per Ilaria Salis , l'insegnante detenuta in ... (leggo)

In riferimento al gazebo della Lega assaltato nel 2017 a Monza, l'avvocato spiega: "E' stata assolta per non aver commesso il fatto, come aveva ... (sbircialanotizia)

Momenti di palpabile imbarazzo per la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, quando nella trasmissione Tagadà (La7) la conduttrice Tiziana Panella le chiede di commentare le parole odierne d ...Non solo Ilaria Salis: per l’aggressione ai manifestanti neonazisti è ricercato anche Gabriele Marchesi, per il quale l’Ungheria chiede l’estradizione ...Dalle manette con cui l'abbiamo vista in aula il caso della giovane anarchica detenuta in Ungheria è deflagrato a mera lotta politico-ideologica, tra torti e ragioni ...