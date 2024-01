Ilaria Salis | il legale | “Portata con un guinzaglio in aula | valutiamo il ricorso alla Corte Europea”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Monza, 31 gennaio 2024 – “Stiamo valutando la possibilità di fareimmediatodi Strasburgo per la violazione dell'articolo 3 della Convenzionedei diritti dell'uomo, che è già costata altre condanne all'Ungheria”. Sono queste le parole rilasciate all’Ansa dall'avvocato Eugenio Losco, uno dei legali italiani che assiste, la 39enne da quasi un anno detenuta a Budapest.: chi è, di cosa è accusata, la mobilitazione e perché la sua storia è diventata un caso “La violazione è palese, visto come è statacon unin”, prosegue l'avvocato Losco, rientrato ieri in Italia mentre i genitori di ...

Caso Ilaria Salis : Meloni interviene e chiama Orban . Incertezze dopo un pomeriggio trascorso in aula per la maestra italiana attivista in ... (puntomagazine)

Per riportare Ilaria Salis in Italia si sta valutando “la possibilità di fare ricorso immediato alla Corte europea di Strasburgo per la violazione ... (tg24.sky)

Lo scopo è di riportare in Italia la 39enne – che dallo scorso febbraio è rinchiusa in carcere a Budapest - e affrontare il processo nel suo Paese per i reati che le vengono contestati ...Roma, 31 gen – La scorsa notte, a pochi passi dall'ambasciata di Ungheria a Roma, è apparsa la nuova opera della street artist Laika dedicata a Ilaria Salis. Il poster, affisso all'incrocio tra via de ...Hanno scelto di non farsi riprendere dalle telecamere e chiesto che non vengano diffusi i loro nomi, quel che è certo però è che la donna è riuscita a tornare a Berlino, sotto sorveglianza come preved ...