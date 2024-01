Ilaria Salis | detenuta in Ungheria | ora è un caso | la Farnesina in pressing su Budapest

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gennaio 2024 – Le condizioni di detenzione di, l’italiana di 39 anni in carcere aperché accusata di aver aggredito due estremisti di destra, mostrata a processo in catene, diventano un. “La nostra legge vieta che venga esibito il detenuto con le manette e in condizioni di umiliazione mentre questo non è avvenuto in. Su questo credo sia giusto intervenire”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando della detenzione indi, ospite di ‘Avanti popolo’ in onda su Rai3. E ha ribadito la necessità di “non umiliare il detenuto, avere rispetto della dignità della persona anche quando èper reati gravi“. In vista del Consiglio Ue straordinario del primo ...