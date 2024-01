Ilaria Salis | «Cimici nel letto e poca aria | io trattata come una bestia» Il memoriale dal carcere di Budapest

AGI - L'11 gennaio scorso i giudici ungheresi respinsero la richiesta per far avere i domiciliari in Italia a Ilaria Salis. Stando a quanto riferito ... ()

Il portavoce di Orban: "Modo con cui è stata portata in tribunale non è disumano. Dai media italiani bugie, carceri dignitose". E parla di "attacco orchestrato per danneggiare relazioni con l'Italia" ...Ilaria Salis il 2 ottobre scorso ha scritto un memoriale consegnato al consolato italiano per il suo avvocato, quando non aveva ancora la possibilità di parlare con lui nonostante gli ...Lo scrive su X Zoltan Kovacs, il portavoce del premier ungherese Viktor Orban, sul caso di Ilaria Salis, l’insegnante di origine sarda detenuta in Ungheria e apparsa incatenata in Tribunale in ...