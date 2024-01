Il tuo cane non appoggia la zampa? Ecco i possibili motivi 

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Chiunque condivida la propria quotidianità con un cagnolino conosce perfettamente il rapporto simbiotico che si instaura già dopo i primi giorni: amore e senso di protezione fanno sì che non sfugga nulla ai nostri occhi, mentre giochiamo con lui o lo osserviamo intento nella routine di tutti i giorni. Può capitare di rilevare qualche comportamento insolito, che genera subito preoccupazione. Per esempio, può succedere che ilzoppichi e non appoggi laposteriore. A volte questa condizione dura pochissimi secondi, altre volte invece la zoppia è persistente e si fa sempre più intensa, limitando la mobilità del piccolo. Se il tuo amico a quattro zampe si trova in questa situazione, questo articolo fa per te. Ti aiuteremo a capire quali possano essere le cause, i segni e sintomi da monitorare, in attesa di un consulto veterinario. Perché il ...