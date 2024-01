Il teatro di Roma e la probabile farsa degli amicchettismi incrociati

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La clamorosa sproporzione tra l’ampollosa magniloquenza e la prosaica redistribuzione delle poltrone non smette di stupire

Firenze, 29 gennaio 2024 – Onofrio Cutaia dice no alla direzione generale del Teatro di Roma. Lo fa sapere lo stesso dirigente del Ministero della ... (lanazione)

Per spiegare l’Italia e la politica da oggi potremo usare semplicemente la storia del Teatro di Roma . Vicenda che racchiude tutto il peggio, del ... (panorama)

Michele Bravi annuncia il suo nuovo breve (ma intenso) tour live , dopo la pubblicazione del singolo “per me sei importante“, in un’atmosfera ... (metropolitanmagazine)

Michele Bravi annuncia due concerti evento nei teatri di Roma e Milano per presenta re dal vivo il suo nuovo progetto disco grafico Dopo la ... ()

Un ulteriore surreale sviluppo al Teatro di Roma , dove martedì sera, per la prima volta dopo la forzatura della destra volta a nominare Luca De ... (ilfattoquotidiano)

Commedia all'italiana in scena al Teatro di Roma , una delle più importanti istituzioni culturali cittadine. Una decina di giorni fa il centro destra ... (liberoquotidiano)

Continua a cuocere nel suo «brodo» (sempre più rancido) la vicenda del Teatro di Roma. Ieri un’assemblea convocata da Christian Raimo e affollatissima di intellettuali, artisti… Leggi ...Il generale Roberto Vannacci è stato massacrato per il suo libro, denigrato in ogni modo. Ma a prescindere dai contenuti – condivisibili ...La clamorosa sproporzione tra l’ampollosa magniloquenza e la prosaica redistribuzione delle poltrone non smette di stupire ...