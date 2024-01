Il Superbonus dal 110 al 70% nel 2024 | ecco come funziona e quali sono i requisiti necessari

Nel 2023 i bonus edilizi hanno generato lavori per oltre 80 miliardi , di cui 44 miliardi (9 in più rispetto al 2022) relativi al superbonus . In ... (quotidiano)

Nel 2023 i bonus edilizi hanno generato lavori per oltre 80 miliardi , di cui 44 miliardi (9 in più rispetto al 2022) relativi al superbonus . In ... (quotidiano)

Nell’estenuante gioco dell’oca delle Olimpiadi invernali, a due anni dall’inaugurazione si riparte di nuovo dal via: il governo (il ministro Salvini, per la precisione) mette le mani su Simico, la soc ...Le previsioni dell'Ance: -7,4% di investimenti in costruzioni per il 2024 e -27% in manutenzione straordinaria. L’allarme è ai massimi livelli sullo spostamento di investimenti, obiettivi e rate del P ...È stato pubblicato il decreto ministeriale per la definizione delle agevolazioni a sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili ...