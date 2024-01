Il ritorno del Bopo di Ponteranica | «Spazio inclusivo per tutta la comunità»

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Non solo riqualificare gli spazi, ma anche farli rivivere, come luoghi di socializzazione a disposizione dellae pronti a offrire occasioni di inclusione sociale. Sono questi gli obiettivi che la cooperativa Alchimia e la cooperativa Lavorare insieme si sono dati con la riapertura del, storico locale di, avvenuta lo scorso 1°dicembre 2023. Finalità in cui sono insiti anche i valori di un lavoro voluto fortemente da entrambe le cooperative, ma anche dal territorio: realizzare insieme un luogo in cui tutti possono sentirsi a casa. Unoper natura «A caratterizzare questo nuovo locale – dichiara infatti Nadia Pautasso, presidente di Alchimia – è la finalità sociale. Il motto che abbiamo scelto, “per natura”, racchiude in sé il valore ...