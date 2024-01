Il Rimini aspetta il miglior Sala | Sto bene e sento la fiducia di tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Sei minuti in coppa e 27 in campionato. Piccoli passi in biancorosso per Jacopo, uno degli ultimi arrivati in casa. Una festa quel debutto al ’Neri’ contro il Catania nella semifinale d’andata di Coppa Italia, qualche rimpianto in più domenica scorsa nel match clamorosamente pareggiato dai biancorossi contro il Pineto. "C’è del gran rammarico – lo dice subito il centrocampista che in riviera appena qualche giorno fa c’è arrivato da svincolato – C’è da dire che abbiamo giocato un’ottima partita, siamo andati in vantaggio subito e abbiamo avuto più di una occasione per raddoppiare". Occasioni non sfruttate e poi quel gol di Volpicelli su punizione che ha permesso agli abruzzesi di uscire dal ’Neri’ con un punto insperato. "Il calcio è così, è veloce, è repentino – lo conosceil 32enneche lo ha ...