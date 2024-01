Il processo informatico? Obbligatorio per archiviare | ma non funziona | blocchi continui e tempi dilatati | così la “App” paralizza il lavoro dei pm

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Doveva essere la rivoluzione copernicana, l’innovazione decisiva per abbattere idella giustizia e rispettare i target del Pnrr. E invece, da qualche settimana, ilpenale telematico introdotto dalla riforma Cartabia stando ildelle procure e degli uffici gip di tutta Italia. La colpa è sempre di “App“, il software del ministero che dal 1° gennaio avrebbe dovuto sostituire tout court i fascicoli cartacei: un piano già abortito, perché nella fase di sperimentazione – come ha raccontato il Fatto – il sistema ha mostrato problemi enormi ed è stato giudicato inutilizzabile nel report finale inviato al Csm.il Guardasigilli Carlo Nordio è corso ai ripari e ha rinviato di un anno l’applicazione delle nuove regole. Ma non del tutto: l’obbligo di deposito su “App” è stato ...

