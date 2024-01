Il primo hyperloop al mondo potrebbe nascere in Italia Collegherà Venezia a Padova

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il consorzioBuilders, che vede la presenza di due eccellenzene come Webuild e Leonardo, ha vinto la gara d’appalto di CAV. Al via lo studio di fattibilità per la trattaMestre-....

Allo studio in Italia il primo prototipo operativo al mondo di trasporto terrestre ultraveloce a levitazione magnetica, con un treno innovativo in grado di viaggiare alla velocità di un aereo.“Prosegue lo studio per l’introduzione in Veneto di un sistema di trasporto avveniristico e sostenibile, alternativo ai mezzi pesanti su gomma e dalle ...“Prosegue lo studio per l’introduzione in Veneto di un sistema di trasporto avveniristico e sostenibile, alternativo ai mezzi pesanti su gomma e dalle ...