Il presidente del WEF non ha detto che c’è una rivoluzione politica in atto contro il “Grande Reset”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il 13 gennaio 2024 è stato pubblicato su Instagram un video che mostra lo spezzone di una dichiarazione in inglese di Klaus Schwab, fondatore edel World Economic Forum (WEF). Nel filmato è presente un testo in sovrimpressione in italiano in cui si legge che Schwab avrebbe ammesso «che stiamo assistendo a unai suoi piani del.». Il riferimento è all’iniziativa lanciata nel 2020 dal WEF denominata “The Great” che auspicava una riunione dei principali leader mondiali per discutere delle due grandi sfide del momento: l’emergenza climatica e la ripresa economica post-pandemia. Intorno a questa proposta è nata poi una teoria del complotto infondata, secondo cui il WEF ha creato il virus Sars-CoV-2 in ...