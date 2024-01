Il presidente Alfieri sull’inchiesta | “Vivo un deja-vù”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPrima il taglio del nastro al nuovo ponte Sguazzatoio, nel comune di Angri, poi a palazzo Sant’Agostino per le attività già in calendario come un incontro con una delegazione marocchina. Ildella provincia di Salerno, Francooggi è tornato serenamente al lavoro nella stanza perquisita ieri dalla Guardia di Finanza e ha dimostrato nei fatti, dopo averlo scritto in un commento all’inchiesta avviata ieri dalla procura di Salerno per fare luce su una gara d’appalto, di essere sereno. L’ha confermato anche a microfono nelle interviste con i giornalisti definendo normale l’attività di indagine e dicendosi pronto ad affrontarla con grande tranquillità. Non sono mancati riferimenti al fatto che, anche alle precedenti elezioni al comune di Capaccio, dove si rivoterà a giugno, gli fu notificato un avviso di ...