Il pm Tarfusser | Dubbi sulle condizioni delle carceri ungheresi L’altro accusato resti qua

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) di Anna Giorgi MILANO Cunolei, come sostituto procuratore generale di Milano, si è opposto alla estradizione di Gabriele Marchesi, 23 anni, anche luicome Ilaria Salis di aver aggredito un gruppo di neonazisti durante una contromanifestazione, a Budapest, l’11 febbraio dello scorso anno. "E insisterò nel chiedere che Marchesi non venga consegnato. Io valuto la sua posizione dal punto di vista della giurisdizione italiana. Qui il reato di cui èMarchesi finirebbe più o meno con un patteggiamento". Sulla base di quali contestazioni si è basata la sua opposizione? "Sulla mancanza di proporzione fra l’accusa e la pena che viene minacciata dalle autorità giudiziarie, non sto dicendo che Marchesi è stato bravo, sto dicendo che per il nostro diritto c’è una sproporzione ...

Buongiorno. Il video e le fotografie di Ilaria Salis ammanettata mani e piedi in un’aula di tribunale a Budapest, che il ministro Francesco Lollobrigida aveva detto di non aver visto, li ha visti inve ...Milano, la donna detenuta a Budapest da quasi un anno. Il sostituto procuratore si è opposto all’estradizione di Gabriele Marchesi, accusato in Ungheria dello stesso reato: “Rischia fino a 16 anni di ...La situazione di Salis era nota perché una lettera in cui raccontava il suo stato di detenzione era agli atti nel processo per estradare un italiano, a cui la procura generale si è opposta ...