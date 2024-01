Il pessimo stato di salute del settore videoludico

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) È difficile trovare il giusto incipit per addentrarsi in questo delicato argomento. Ci siamo soffermati fin troppo a cercare di trovare un titolo che possa riassumere le intenzioni e il corpo di questo articolo, ma qualunque buttassimo giù, non riusciva mai a soddisfarci. Alla fine, andando a ripercorrere a ritroso le parole che seguiranno, ci rendiamo conto di come questo testo potrebbe essere una cartella clinica di un paziente affetto da tante e troppe malattie, difficili da debellare perché una cura a tutto non c’è, se c’è è difficilmente applicabile a livello universale. Questo rende tutto estremamente più delicato e difficile da affrontare, ma ci proviamo. Ilsta male, soffre tantissimo e l’utente finale – tranne sporadici casi – non sembra accorgersene più di tanto, chiedendosi quanto manca all’uscita del loro nuovo ...