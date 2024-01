Il Paraguay sulle infrastrutture nazionali e riceva un prestito dalla IDB

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Come dichiarato poco dopo la vittoria elettorale dal presidenteano Santiago Peña, insediatosi nell’agosto dello scorso anno, la priorità del nuovo governo sarebbe certamente stata il rafforzamento dell’economia. Durante la campagna elettorale Peña, in passato già ministro delle Finanze, aveva promesso la creazione di un milione di posti di lavoro in cinque anni e oggi sta spingendo per ridare slancio ai lavori pubblici e agli investimenti stranieri. Prestiti, obbligazioni e investimenti stranieri Con una prospettiva di una crescita del 4,5% prevista dall’FMI e un debito pubblico cresciuto più del 25% in dieci anni, nonché un modello economico nazionale troppo legato alle esportazioni di materie prime, il governo di Asunción sta lavorando cercando nuove fonti di approvigionamento finanziario. Presto lancerà obbligazioni di Stato sui mercati ...