Il Papa | troppi civili vittime inermi delle guerre

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) "Domani, in Italia, si celebra la Giornata Nazionaledi Guerra. Al ricordo orante per quanti sono deceduti nei due conflitti mondiali, associamo anche i tanti,che purtroppo insanguinano ancora il nostro pianeta, come accade in Medio Oriente e in Ucraina. Il loro grido di dolore possa toccare i cuori dei responsabiliNazioni e suscitare progetti di pace". Lo ha detto ilal termine dell'udienza generale. "Quando si leggono le storie di questi giorni della guerra - ha aggiuntoFrancesco - c'è tanta crudeltà, tanta. Chiediamo al Signore la pace che è sempre mite, non è crudele".