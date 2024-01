Il nuovo San Siro tra balabiot e cumenda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ristoranti, spazi commerciali, aree benessere, uffici e addirittura suites da cui si potrà assistere alle partite sdraiati su un comodissimo letto degno di un cinque stelle. Il tutto inserito in un modernissimo “quarto anello” ottenuto demolendo la fascia più alta delle gradinate del primo proprio sotto le tribune a sbalzo del secondo. Con il progetto di riqualificazione di Sandell’architetto Giulio Fenyves dello studio Arco associati il sindaco Sala spera così di convincere Milan e Inter a rimanere nel vecchio Meazza, che è vincolato e non si può più abbattere. Basterà il restyling proposto a far tornare suoi propri passi i due club, già peraltro orientati su altre soluzioni? Il Signore degli Anelli ci prova e se ci dovesse riuscire, ilMeazza ci verrà restituito con un inedito meltin pot. Da una parte gli ultrà, sciarpa e berretta ...