Il murales di Ilaria Salis che spezza le catene 

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) AGI - Un poster che ritraementrele catene è stato affisso nella notte davanti all'ambasciata dell'Ungheria a Roma. La 'street artist' Laika ne ha rivendicato la paternità: "Sono fiera di sostenere, da attivista e da antifascista. Questa onda nera che si abbatte sull'Europa va fermata.va liberata. Subito", ha scritto l'attacchina romana che non ha mai svelato la sua identità. Il poster, affisso all'incrocio tra via dei Villini e via Malpighi, ritrae l'attivista antifascista che insegna a Monza e sul suo vestito la scritta: "Ila resisti". "Laè detenuta in Ungheria da 11 mesi in condizioni disumane", afferma Laika, "le immagini che abbiamo visto dell'aula di tribunale sembrano arrivare da Teheran, non da un Paese dell'Unione Europea".