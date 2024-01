Il memoriale di Ilaria Salis | “Cimici nel letto | 23 ore 24 in cella | per giorni senza carta igienica Niente cena”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Unacompletamente chiusa,nel, scarafaggi nei corridoi, vitto scarso. Questa la vita da detenuta di, l‘antifascista detenuta in Ungheria perché accusata di una aggressione a due neonazisti, come riporta in esclusiva il Tg La7 diretto da Enrico Mentana. Si tratta del racconto dell’ottobre scorso della 39enne insegnante della sua prigionia in un carcere di Budapest in unscritto il 2 ottobre e diretto al suo legale italiano, quando era in carcere da 8 mesi e le era vietato parlare. La donna, le cui immagini in catene hanno suscitato proteste e indignazione, aveva denunciato le condizioni dei detenuti per permettere agli avvocati di Gabriele Marchesi, suo coindagato, per evitare che fosse data esecuzione al mandato d’arresto europeo e al ...