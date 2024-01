Il Marocco torna con i piedi per terra | eliminato agli ottavi di Coppa d’Africa 2-0 dal Sudafrica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ilè statodalladi finale; ha perso contro il2-0. Dopo aver brillato al Mondiale 2022, era una delle favorite alla vittoria. Footmercato scrive: “Il, un nuovo fiasco in. Semifinalista dell’ultimadel Mondo, la squadra era attesa con impazienza. Oltre ad avere una generazione di talenti, il tecnico Walid Regragui poteva contare anche su calciatori di esperienza. Quest’anno sembra essere l’anno in cui tutte le grandi nazionali africane hanno fallito: Senegal, Egitto, Algeria. La linea era tracciata per far vincere il, ma ...