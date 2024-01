Il made in Italy fa gola Tempestini ha un socio Fondo investe nell’azienda | Così possiamo crescere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Da un negozio di alimentari fino a diventare marchio di riferimento per la grande distribuzione con un fatturato di 18 milioni di euro nel 2023. E nel 2024 laspa non si ferma, anzi continua il suo percorso ascendente accogliendo unfinanziario, specializzato in investimenti, per proiettarsi nel futuro. È di ieri, infatti, l’accordo con Sici (Sviluppo imprese centro Italia Sgr),di private equity italiano focalizzato in investimenti in realtà del centro Italia con grande potenziale di crescita e operanti in settori strategici. IlSici ha acquisito una partecipazione di minoranza inspa di proprietà della famiglia, con sede a Prato in via Gora del Pero al Macrolotto. Fondata a Prato nel 1985,spa è ...