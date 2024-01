Il liceo Made in Italy? La novità al debutto al “King” di Muggiò

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’istituto Martin Lutherdisarà l’unicodelindella Brianza. È un nuovo percorso liceale, finalizzato a fornire una formazione che integra scienze economiche e giuridiche con le scienze matematiche, fisiche e naturali. Gli studenti potranno esplorare gli scenari storici, geografici e culturali per comprendere le peculiarità del tessuto produttivo italiano e l’evoluzione sociale e industriale del Paese. Il percorso formativo permette di acquisire, tra l’altro, competenze specifiche per la gestione d’impresa, sulle strategie di mercato e sui processi produttivi e organizzativi. È stato autorizzato all’istituto Martin Lutherdi, che aggiunge anche l’indirizzo Afm quadriennale (una sezione) e poi ildel ...

"Il liceo del Made in Italy è pura propaganda e il mondo della scuola l’ha capito. Presentato un emendamento per salvare il liceo Economico ... (orizzontescuola)

"Sono arrivate 120 richieste " per l' attivazione del Liceo Made in Italy , "consideriamo che i licei economiche sociali statali sono circa 400, 600 ... (orizzontescuola)

Sono partite le iscrizioni. L’indirizzo sarà attivo in 10 scuole. Il sottosegretario del Ministero dell’istruzione e del merito, Paola Frassinetti parla alla Gazzetta ...E’ stato respinto un emendamento presentato da Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) nel quale si chiedeva di sperimentare il Liceo Made in Italy con l’avvio di una prima classe nel Liceo della Rovere ...E’ stato respinto un emendamento presentato da Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) nel quale si chiedeva di sperimentare il Liceo Made in Italy con l’avvio di una prima classe nel Liceo della Rovere ...