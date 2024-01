Il KaDeWe è più che un grande magazzino | è un simbolo per Berlino E i simboli li salvano sempre

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nei primi giorni di aprile del 1907 il pittore tedesco Ernst Ludwig Kirchner si trovò per caso a passeggiare nel quartiere di Charlottenburg a. E fu altrettanto per caso che sulla Tauentzienstraße si imbatté in un tripudio di lucine e festoni “prima che un intenso profumo di vaniglia e fiori di arancio invase le mie narici”. Davanti a lui c’era un palazzone immenso di cemento armato “pieno di finestrelle illuminate e un brulicare di gente per bene e ben vestita”. Quando entrò “un turbine di sbrilluccichii mi invase e mi ritrovai a vagare senza meta in un trionfo di vetri e cristalli che amplificavano la luce e la rendevano intensa e invadente”. Per Ernst Ludwig Kirchner fu un’esperienza allo stesso momento “estasiante e conturbante”, perché “mai avevo visto nulla di simile. Non era esibizione del lusso, era qualcosa di assai diverso”, ricordò al quotidiano ...