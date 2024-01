Il gran salto di Bergamini fa felice il Gabicce

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lotta aperta sia in alto che in coda nel campionato di Promozione che ha consumato il suo diciannovesimo turno. Spodestati i Portuali Dorici (sconfitti dalla Fermignanese) sono saliti sul podio più alto i ragazzi del Fabriano Cerreto (17 risultati utili consecutivi) che hanno superato gli avversari dell’Osimo Stazione. hanno vinto Fermignanese, S.Orso eGradara, pari per Villa San Martino e Pergolese, a mani vuote Vismara, Valfoglia e Atletico Mondolfo Marotta. Dalla prima in graduatoria a scendere nell’arco di 9 punti ci sono 7 squadre. Dall’ultima (il Vismara) a salire nella forbice di 6 punti ci sono 6 compagini. Il personaggio. Il ritorno alla vittoria delGradara (mancava dal 9 dicembre) porta la firma di Tomas, 2007, trequartista, cresciuto nel settore giovanile, balzato in prima squadra dalla ...