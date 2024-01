Il futuro di Rai Way Clearway adesso spinge per la fusione con Ei Tower

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Corre Rai Way a Piazza Affari, con il titolo che ieri ha fatto un balzo di oltre il 3% sui rumors dicon Eis. In base alle indiscrezioni, infatti, l’investitore attivista, dopo aver acquisito una quota di minoranza della società del gruppo Rai quotata su Euronext, starebbe facendo pressione sul Cda affinché porti avanti il progetto di aggregazione con Eis. Quest’ultima è leader in Italia nella gestione delle infrastrutture per radio, tv e telecomunicazioni ed è controllata dal fondo infrastrutturale F2i e partecipata con una quota di minoranza da MediaForEurope, la holding della galassia Mediaset. Unatra Rai Way e Eis è al centro delle discussioni da un decennio., fondata dall’italiano Gianluca Ferrari a ...