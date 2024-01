Il Dottor Alì | anticipazioni 3 febbraio | svolta nel rapporto tra Alì e Nazli

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Dott Alì,30 gennaio: cosa succederà nella prossima puntata, dopo l’emozionante finale tra Alì ein quella della settimana scorsa? Scopriamolo insieme tra nuove emergenze in ospedale e vicende amorose! Beliz organizza una festa a sorpresa per Ferman, ma sorge un problema La puntata inizia con misteriosi messaggi che arrivano ad Alì,e ad Adil. Kivilcim giunge in ospedale e sente per telefono il ginecologo, continuando a tramare per avere un bambino grazie alla scienza e sognando di dirigere la struttura insieme a Tanju. La raggiunge Beliz, che la prega di intervenire ad una festa a sorpresa che sta organizzando per il compleanno di Ferman l’indomani sera, dopo il difficilissimo periodo che hanno vissuto a causa dell’epidemia. Tuttavia il fidanzato arriva, lei gli racconta una bugia e il loro ...