Il digitale terrestre cambia ancora I Mux | le date e i televisori da sostituire

Dopo averlo già rinvia to a gennaio, l’azienda di stato ha confermato che il passaggio al nuovo digitale avverrà a settembre Arriva la nuova data per ... (cityrumors)

Digitale terrestre DVB-T2 - segnatevi questa data : arriva il cambiamento per tutti

Questione Digitale terrestre. Un nuovo cambiamento in arrivo. La data in cui tutto dovrebbe cambiare per i telespettatori. La rivoluzione attesa da ... (cityrumors)