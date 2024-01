Il concorso fotografico ‘Cattura la diversità | ispira il dialogo’ | promosso dall’istituto diplomatico internazionale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Cogliere la varietà e la bellezza delle culture che convivono a Roma, da sempre metropoli a vocazione “globale”: è l’obiettivo del“Cattura la diversita?,il dialogo”. Alpotranno partecipare fotografi non professionisti, con un massimo di tre scatti inediti, realizzati in città, che rappresentino efficacemente ladelle culture e favoriscano la comprensione reciproca. Una giuria di esperti, fotografi professionisti ed esponenti del mondo culturale romano, selezionerà le immagini migliori, per originalità, qualità artistica, forza espressiva e capacità dire il dialogo. I primi tre classificati riceveranno in premio la ...