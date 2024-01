Il comune che usa il Dna dei cani per multare i padroni che non puliscono gli escrementi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Ildi Carmagnola ha trovato un modo originale e insieme infallibile per dare la caccia aiche non raccolgono glidei loro. Un metodo che ha già fruttato le prime sei multe. E che è infallibile. Consiste nell’esaminare il Dna degli animali per poi risalire ai loro detentori. Che a quel punto si trovano a pagare sia il costo della multa (100 euro) che quello degli esami (altri 150). Ogni padrone di cane ha dovuto eseguire entro il 2022 un tampone salivare sul proprio animale. In questo modo è stata costruita una banca dati. «Le prime sanzioni risalgono al luglio 2023 e ora da considerarsi concluso il periodo di rodaggio», fanno sapere dal. Intanto decine di campioni sono in laboratorio per le analisi, che vengono effettuate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ...