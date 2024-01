Il Comandante Bosco va in pensione | il bilancio dell’attività svolta a Benevento durante l’anno 2023

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiPer la Polizia municipale di, l’occasione del pensionamento delFioravante, è il momento più opportuno per tracciare unnella Città di. Ecco alcuni dati che sintetizzano l’impegno della “Municipale” neltrascorso da appena un mese: quasi 21.000 verbali per violazioni al Codice della strada, 116 verbali per violazioni ai regolamenti comunali, 24 verbali per violazione alle leggi sul commercio, 4.201 verbali non pagati e inviati a ruolo per2019, 40 sequestri amministrativi di autoveicoli, 5 fermi amministrativi, 90 patenti ritirate, 300 sinistri stradali ...