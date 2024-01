IL CIELO NON CI VUOLE canzone Fred De Palma Sanremo 2024 | testo e significato

Tra i cantanti in gara a Sanremo 2024 c’è anche Fred De Palma con il brano ‘Il cielo non ci vuole’ . Subito dopo le fatiche e le emozioni del ... (quotidiano)

“Il Cielo Non Ci Vuole” : il testo della canzone di Fred De Palma a Sanremo 2024

Un nuovo inizio. Per Fred De Palma, Sanremo 2024 sarà il suo primo in gara. Per l’occasione, il cantante proporrà il suo nuovo brano, “Il Cielo Non ... (zon)