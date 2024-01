Il Carnevale di Anghiari e Sansepolcro si candida a diventare il “Carnevale di Vallata”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Arezzo, 31 gennaio 2024 – Si rinnova il patto di amicizia trache lo scorso mercoledì con una conferenza stampa a Palazzo Pretorio ad, hanno presentato per il secondo anno consecutivo l’evento del, rafforzando la collaborazione nata la passata stagione, endosi aildi. Ad inaugurare ilsaràche domenica 4 febbraio alle 15 darà il via alla sfilata dei carri e dei gruppi mascherati, con la partecipazione della Filarmonica P.Mascagni di, della Folkloristica Band di Bettolle e dei Kapresani in Coro. Ad accompagnare i protagonisti della festa sarà la ...

Si rinnova il patto di amicizia tra Anghiari e Sansepolcro che lo scorso mercoledì con una conferenza stampa a Palazzo Pretorio ad Anghiari, hanno presentato per il secondo anno consecutivo l’evento ...Si rafforza il patto di amicizia tra Anghiari e Sansepolcro nel nome del Carnevale. Quest’anno apre Anghiari il 4 febbraio e chiude Sansepolcro la domenica successiva, l’11 febbraio. Una ...Tempo di Carnevale, con carri, trenini e sfilate in tutta la provincia. Confermate location e formula del rinnovato carnevale aretino dell’Orciolaia. Appuntamento per tre uscite al parco Ducci, in zon ...