Il bonus fino a 3mila euro per le mamme che lavorano non è arrivato in busta paga | cosa succede

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La misura è stata inserita dal governo Meloni nell'ultima legge di bilancio, nel pacchetto di provvedimenti dedicati alle famiglie: i soldi però sono "bloccati", almeno per il momento. Per un motivo semplice: l'Inps non ha ancora pubblicato la circolare esplicativa per calcolare il dovuto a...

Patto per la terza età, cos’è e chi ha diritto a 1.000 euro – Il decreto attuativo del “Patto per la terza età” approda in Consiglio dei ministri e ... (urbanpost)

Bonus bici anche nel 2024 , ma, almeno per adesso, non a livello nazionale, ma solo regionale, anzi, in una sola di esse: l'Emilia-Romagna. Il ... (ilmessaggero)

Il governo Meloni ha recentemente introdotto una serie di bonus e agevolazioni destinate a sostenere le famiglie italiane nel corso del 2024. Con uno ...Il bonus per impianto elettrico 2024 per poter essere goduto vanno rispettati determinati requisiti. Ecc quali e come funziona l'agevolazione ...Bonus 100 euro in busta paga confermato per il 2024, scopri a chi spetta l'ex bonus Renzi. Il trattamento integrativo , noto come bonus 100 euro in busta paga ...