Il Boccaccio | il lavoro da maestra | i precedenti e i legami con Lina E La storia d' attivista di Ilaria Salis

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La donna, detenuta in Ungheria, ha sempre militato nel mondo dell'antifascismo. Si dichiara innocente davanti ai giudici ungheresi. In Italia, come detto dal padre, ha qualche trascorso per resistenza a pubblico ufficiale. I suoi coimputati sarebbero vicini alla studentessa tedesca "cacciatrice di nazisti"

La donna, detenuta in Ungheria, ha sempre militato nel mondo dell'antifascismo. Si dichiara innocente davanti ai giudici ungheresi. In Italia, come detto dal padre, ha qualche trascorso per resistenza a pubblico ufficiale. La maestra milanese 39enne è in carcere a Budapest da quasi un anno. Il padre: «Lunedì in aula, nascosti tra il pubblico, quattro estremisti di destra ci tenevano d'occhio»