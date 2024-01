Il bambino al centro della formazione | la rivoluzione pedagogica di don Bosco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La figura e l’esempio di Doncontinuano a suscitare interesse e simpatia, nonostante la propostadello stesso sia ormai piuttosto datata. In un mondo in continua trasha ancora senso affidarsi a insegnamenti così apparentemente distanti dalla nostra epoca? Quale contributo ha davvero saputo trasmetterci il presbitero piemontese? Cosa sopravvive di lui oggi? Don, esemplare modello di santità cristiano-cattolica, è ancora attuale? Basterebbe forse sottolineare l’importanza tuttora rivestita dalla famiglia salesiana nell’educazione, per scongiurare il rischio di ridurre il nostro a una sorta di semplice e bonaria immagine a effetto, utile solo per santini e libretti di devozione. Troppo poco, tuttavia. Donha avuto un merito di gran lunga superiore, cioè quello di ...