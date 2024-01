I trattori sono ancora per strada | presidio a oltranza di “Riscatto agricolo”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Andiamo avanti ad”. La protesta deinon si è fermata alla serata di ieri con la “sfilata” tra le strade di Benevento. Una cinquantina di questi mezzi agricoli è rimasta “accampata” con i manifestanti del “” alla Rotonda dei Pentri da dove la protesta era partita nel pomeriggio di ieri. I manifestanti hanno trascorso la notte fredda (sitoccati anche i meno 5 gradi) e non intendono arretrare, non vogliono tornare a casa, fino a quando non avranno risposte certe e credibili da parte delle istituzioni. I manifestanti, “armati” dei loro slogan contro l’Europa e contro le lamentate discriminazioni ai danni dei produttori del settore primario, restano sul fronte di guerra e nonintenzionati a retrocedere, sul modello ...

