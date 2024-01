I social network | l' ultima arma dell' Agenzia dell' Entrate

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il «Grande Fratello ti sta guardando». Nel nostro caso sarebbe meglio dire: “l’sta guardando la tuafoto pubblicata”. In audizione in commissione parlamentare di vigilanza all’anagrafe tributaria, il viceministro’Economia, Maurizio Leo, ha confessato che si sta lavorando al “data scraping”, cioè al trovare altri dati oltre a quelli economici che riguardano il tenore di vita del contribuente. “Professionisti e imprenditori vanno su internet e suie dicono dove sono stati in vacanza o in quale ristorante. Questi sono elementi che devono corroborare le proposte che vengono fatte. Se l'amministrazione finanziaria acquisisce elementi che sono messi a supporto'attività d'indagine ...